Unbekannte verwüsten Leutkircher Grillplatz

Immer wieder kommt es vor, dass Mitarbeiter des Leutkircher Bauhofs und der Stadtgärtnerei ausrücken müssen, um Müll zu entsorgen, den Unbekannte dort hinterlassen haben.

Ein solches Bild hat sich am Montag Stadtförster Josef Martin auf dem Grillplatz bei der Wilhelmshöhe geboten. „Das Verhalten von Menschen, die achtlos ihren Unrat zurücklassen ist einfach unmöglich“, sagt er. „Die bringen unter anderem ihren ,Sixpack’ mit, aber nehmen ihn nicht mehr mit nach Hause.“ Seinen Einschätzung nach ereigneten sich derartige Fälle überwiegend an Wochenenden und häufig an abgelegenen Plätzen.

Dem stimmt Heiner Moser, Leiter der Stadtgärtnerei Leutkirch, zu: „Vielfach tritt das jetzt auch wieder mit dem Beginn der Ferien auf.“ Erst kürzlich habe es am Repsweiher einen Platz gegeben, der ziemlich verwüstet ausgesehen habe und den Bauarbeiter der Stadt Leutkirch wieder geräumt hätten.