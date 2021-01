Mit dem sogenannten Enkeltrick haben laut Polizeimeldung Unbekannte am Dienstag gegen 13.30 Uhr versucht, einen Geldbetrag in Höhe von 33 000 Euro von einem 84-Jährigen zu erbeuten. Der Mann erhielt einen Anruf von einem jungen unbekannten Täter, der sich am Telefon als sein 24-jähriger Enkelsohn ausgab. Dieser täuschte vor, in einen Unfall verwickelt gewesen zu sein und daher eine größere Menge Geld zu benötigen. Dann überreichte der Anrufer das Telefon einem weiteren Mann, der sich als Unfallbeteiligter ausgab und die Sache privat regeln wolle. Da der 84-Jährige dem Anrufer misstraute und keine persönlichen Daten herausgab, konnte Schlimmeres verhindert werden. Der tatsächliche Enkel des Rentners verständigte die Polizei, nachdem er von dem Vorfall Kenntnis erlangte. Der Polizeiposten Pfullendorf hat die Ermittlungen aufgenommen und weist in diesem Zusammenhang darauf hin, keinesfalls persönliche Daten am Telefon preiszugeben. Solche Anrufe sollten der Polizei nach äußerst kritisch hinterfragt werden.