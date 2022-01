Unbekannte verschaffen sich in Bad Waldsee Zugang zu Wohnung

Nach einwöchiger Abwesenheit hat die 33-jährige Bewohnerin und ihr 40-jähriger Ehemann eines Hauses in Bad Waldsee am vergangenen Donnerstag festgestellt, dass Unbekannte in ihre Wohnung eingebrochen waren. Dort entwendeten sie nach bisherigen Erkenntnissen einen E-Scooter und Hygieneartikel. Wie die Polizei weiter mitteilt, beschädigten die Täter darüber hinaus das Inventar. Der entstandene Schaden kann bislang nicht beziffert werden. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Wohngebiet nördlich der Schützenstraße gemacht haben, sich unter Telefonnummer 07524 / 404 30 zu melden.