Unbekannte treten auf 20-Jährige ein

Mehrere Tatverdächtige haben am Montagabend eine 20-Jährige am Ulmer Hauptbahnhof angegriffen und durch Tritte verletzt, berichtet die Polizei. Bisherigen Erkenntnissen zufolge trafen die drei Tatverdächtigen und die 20-Jährige gegen 19.40 Uhr am Bahnsteig 2 aufeinander und gerieten dort wohl in eine verbale Auseinandersetzung.

Im Laufe dieser Streitigkeit soll der erste Tatverdächtige die junge Frau zu Boden gedrückt und festgehalten haben, während ein Zweiter offenbar mehrmals auf den Brustkorb der Geschädigten eintrat. Die dritte Person soll an der Tat zwar nicht aktiv beteiligt gewesen sein, diese aber auch nicht verhindert haben. Noch bevor die von einer Zeugin alarmierten Einsatzkräfte den Bahnsteig erreichten, flüchteten die drei Tatverdächtigen in unbekannte Richtung.

Ersten Ermittlungen zufolge liegen jedoch schon Hinweise auf deren Identität vor. Sie erwartet nun ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts der Gefährlichen Körperverletzung und Unterlassener Hilfeleistung. Die Verletzte klagte über Schmerzen im Brustbereich und musste zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden.

Da sich zur Tatzeit offenbar mehrere Personen an den Bahnsteigen aufgehalten haben, werden mögliche Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Tat machen können, gebeten, sich bei der ermittelnden Bundespolizei unter 0711870350 zu melden.