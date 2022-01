In Alleshausen haben Unbekannte am Freitag oder Samstag einen Zigarettenautomaten gestohlen. Die Tat soll zwischen 20 und 11 Uhr passiert sein, so die ersten Erkenntnisse der Polizei. Laut Polizei sollen die Diebe mit einem Traktor zu dem Zigarettenautomaten in der Hauptstraße gefahren sein. Dann rissen sie den Automaten samt Betonsockel aus dem Boden und fuhren mit ihrer Beute davon. Die Riedlinger Polizei (07371/9380) hat nun die Ermittlungen aufgenommen.