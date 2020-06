Unbekannte stehlen Werkzeug

Pfullendorf (sz) - Unbekannte Einbrecher haben innerhalb der vergangenen sieben Tage aus einem unbewohnten Bauernhaus im Ortszentrum von Denkingen eine Handkreissäge und einen Akkuschrauber gestohlen, das teilt die Polizei mit. Die Täter hebelten zuvor das Schloss am Tor des Ökonomieteils auf. Neben den beiden in diesem Bereich liegenden Maschinen nahmen die Diebe auch noch vier Schlüssel mit. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von zirka 1000 Euro.