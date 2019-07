Unbekannte stehlen Traktorteile

Unbekannte haben in der Zeit von Samstagabend, 29. Juni, und Montagvormittag, 1. Juli, aus einer am südlichen Ortsrand von Adrazhofen gelegenen Maschinenhalle landwirtschaftliche Geräte im Wert von rund 2500 Euro gestohlen. Die Teile wurden laut Polizeimeldung in der Halle von einer dort abgestellten Zugmaschine und mehreren Anbaugeräten abmontierten. Anhand der Schadensliste ist ersichtlich, dass die Täter es gezielt auf Einzelteile abgesehen hatten, die als Zubehör oder Ersatzteil in einem landwirtschaftlichen Betrieb benötigt werden. Nach bisherigem Ermittlungsstand der Polizei fehlen vom Ackerschlepper der Oberlenker, beide Anhängevorrichtungen und eine automatische Anhängerkupplung. Von den Anbaugeräten wurden mehrere Unterlenker-Fangschalen und das Ersatzrad eines Kreiselschwaders abmontiert und mitgenommen. Hinweise zum Verbleib der gestohlenen Geräte erbittet das Polizeirevier Leutkirch unter der Telefonnummer 07561/84880.