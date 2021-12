Zwischen 2 und 5 Uhr am Donnerstagmorgen haben Unbekannte einen Mercedes entwendet, der in der Martin-Knoller-Straße abgestellt war. Das Fahrzeug, welches einen Wert von rund 22 000 Euro hat, war in einer Hofeinfahrt abgestellt. Hinweise auf die Diebe beziehungsweise den Verbleib des entwendeten Fahrzeuges nimmt das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361 / 5240 entgegen.