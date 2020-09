Pfullendorf (sz) - In der Nacht von Samstag 19.45 Uhr bis Sonntag 6.15 Uhr haben bislang Unbekannte an einem VW Golf, welcher in der Straße „Zum Eichberg“ abgestellt war, beide Außenspiegel abgeschlagen, das teilt die Polizei mit. Die Spiegel hingen bei der Anzeigenaufnahme nur noch an den Kabeln herunter. Der Schaden beläuft sich auf etwa 600 Euro.