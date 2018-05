An einem VW haben bislang unbekannte Täter die Heckscheibe eingeschlagen. Das Auto stand in Ellwangen in der Straße An der Jagst. Wie die Polizei mitteilt, ist die Tat zwischen 20.45 Uhr und 23.45 Uhr geschehen. Die Beamten bitten um Zeugenhinweise aus der Bevölkerung. Wer etwas beobachtet hat, meldet sich an das Polizeirevier Ellwangen unter der Telefonnummer 07961/9300.