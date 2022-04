Unbekannte schlagen auf 22-Jährigen ein

Kurz vor 16.30 Uhr ist es am Sonntag nach einem Fußbalspiel in Mergelstetten zu Handgreiflichkeiten gekommen. Ein 22-Jähriger und seine drei Begleiter waren zu diesem zeitpunkt in der Böblinger Straße unterwegs zum geparkten Auto. Nachdem sie darin Platz genommen hatten, fuhr ein Auto heran und verstellte ihnen den Weg. Vier unbekannte Männer stiegen aus. Sie zerrten den 22-Jährigen aus seinem Auto und schlugen gemeinsam auf ihn ein. Dadurch erlitt der junge Mann Verletzungen. Dann flüchteten die Täter in eine unbekannte Richtung. Zeugen haben die Tat allerdings beobachtet und die Polizei verständigt. Diese hat nun die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten sich unter Telefon 07321 / 322430 bei der Polizei in Heideheim zu melden.