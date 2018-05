Unbekannte schießen Katze an

Aalen-Wasseralfingen (an) - Ein Katze ist in Wasseralfingen angeschossen worden. Zunächst erfuhr die Polizei in Aalen nur, dass das Tier verletzt sei. Bei der anschließenden tierärztlichen Behandlung sei festgestellt worden, dass zwei Luftdruckprojektile im Körper steckten. Nach dem der Halterin bekannten Bewegungsradius des Tieres müsste sich die Tat am Mittwochmorgen im Bereich des Sulzdorfer Berges, zwischen Sulzdorfer Straße und Bucher Straße, ereignet haben.

Zeugen, die Angaben zur Tat oder zu Personen, die dort mit einer Luftdruckwaffe hantieren, machen können, werden gebeten, sich unter Telefon 07361 / 97960 zu melden.