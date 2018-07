Unbekannte reißen Sträucher aus

Unbekannte haben am Wochenende in der Gartenanlage hinter dem Staatsarchiv Zierbäume herausgerissen oder abgebrochen und über die Grundstückseinfriedung in den Prinzengarten geworfen. Der Schaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Dem angetroffenen Unrat zufolge hat in der Gartenanlage ein Saufgelage stattgefunden. Nun ermittelt die Polizei wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung. Hinweise nimmt das Polizeirevier Sigmaringen unter Telefon 07571/104 220 entgegen.