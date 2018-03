Unbekannte randalieren in Waldhütte bei Grötzingen

Grötzingen (sz) - Große Zerstörung haben Unbekannte in einer Waldhütte bei Grötzingen angerichtet. Die Verwüstung wurde laut Polizei am Dienstag entdeckt. Unbekannte hatten die Tür an der Hütte im Gewann Seitzenbühl aufgehebelt. Im Inneren zerstörten sie die Einrichtung. Den Inhalt eines Feuerlöschers versprühten sie im Raum. Ob etwas gestohlen wurde, muss noch ermittelt werden. Die Polizei in Schelklingen (Telefon: 07394/933880) sucht nach den Tätern.