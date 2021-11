Unbekannte haben in den vergangenen Wochen Geld aus den Opferstöcken in der Wallfahrtskirche in Pfärrich gestohlen. Bei der Leerung der unbeschädigten Kassen fiel der Diebstahl auf, was der Polizei laut Pressemitteilung Rätsel aufgibt, wie die Täter an das Geld gelangt sind. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Vogt unter der Telefonnummer 07529 / 97 15 60 entgegen.