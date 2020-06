Unbekannte laden Altreifen entlang des Dreifaltigkeitsbergs ab

Landwirt Helmut Dreher-Hager hat seinen Augen nicht getraut: Vermutlich in der Nacht zum Donnerstag haben unbekannte Täter entlang der Straße zum Dreifaltigkeitsberg etwa ab dem Trimm-Dich-Pfad zig Reifen abgelagert, zwei davon waren in seinen Hof gerollt, wo er sie am Donnerstag Morgen fand. Da es geschätzt 50 bis 60 Altreifen waren, die auch im Wald und in den Wiesen gelandet sind, vermutet Dreher-Hager, dass die Täter mit einem Transportfahrzeug unterwegs gewesen sein müssen. Teils sind diese Reifen sogar noch auf Felgen gewesen. Die Polizei ist verständigt und hat den Verstoß aufgenommen. Vielleicht haben Zeugen die Täter gesehen und können Hinweise geben, hofft Dreher-Hager. (abra) Foto: Frank Czilwa