Wangen (sz) - Unbekannte lösten im Zeitraum von Sonntagabend bis Montagfrüh an einem in der Straße "Zur Wanne" geparkten Pkw fünf Radmuttern an einem der vier Räder. Das Auto stand laut Polizeimeldung im Tatzeitraum auf einem Parkplatz eines Privatgrundstücks vor dem Wohngebäude des Geschädigten. Personen, die der Polizei hierzu sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wangen im Allgäu, Tel. 07522 / 9840, zu melden.