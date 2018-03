Ein ungewöhnliches Fahrverhalten seines VW hat ein Autofahrer am Samstagnachmittag bei Ebersbach-Musbach festgestellt. Beim Abbiegen löste sich schließlich ein Vorderrad und kippte seitlich ab, wodurch das Fahrzeug mit dem Kotflügel auf der Fahrbahn aufsetzte und ein Schaden von rund 3000 Euro entstand. Bei der Überprüfung wurde festgestellt, dass sich die Radschrauben gelöst hatten. Am Fahrzeug wurden am Vorabend die Reifen gewechselt. Da der Besitzer angegeben hat, die Radschrauben mit einem Schlagschrauber angezogen zu haben, ist zu vermuten, dass Unbekannte im Zeitraum von Freitag, 17 Uhr, bis Samstag, 14.30 Uhr, an dem in der Rosenstraße in Ebersbach-Musbach geparkten Fahrzeug die Radschrauben gelöst haben. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Weingarten, Telefon 0751/803-6666, zu melden.