Pfullendorf (sz) - Während der zurückliegenden Tage ist in einen Altkleidercontainer an der Einmündung der Sigmaringer Straße in die Überlinger Straße in Pfullendorf Altöl gegossen worden. Die Menge des Öls konnte zwar durch die eingeworfenen Kleider aufgesogen werden, sodass nichts in das Erdreich gelangte, allerdings muss nun geklärt werden, ob an den Altkleidern ein Schaden entstanden ist.