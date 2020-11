Unbekannte brechen Sattelzüge auf

Unbekannte haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag Sattelzüge aufgebrochen und dabei Mähroboter mitgenommen. Am Sonntagnachmittag stellte der Sattelzug-Fahrer die aufgebrochene Plombe an seinem Auflieger an der Tank- und Rastanlage fest. Unbekannte drangen wohl zwischen 23 und 13 Uhr ins Innere des Aufliegers ein und nahmen mehrere Kartons mit Mährobotern mit. Bei den Ermittlungen stellten die Beamten fest, dass die Einbrecher noch zwei weitere Auflieger von Sattelzügen, die ebenfalls dort standen, mit Gewalt geöffnet hatten. Aus diesen Fahrzeugen nahmen sie keine Beute mit. Auch auf dem Parkplatz entlang der A8 bei Hohenstadt brachen Unbekannte die Plombe an einem Sattelzug auf. Beute machten die Unbekannten dabei nicht. Ersten Ermittlungen zufolge soll die Tat am Samstag oder Sonntag geschehen sein.