Unbekannte brechen in Wohnung ein

Unbekannte sind am Mittwoch zwischen 16 und 17.15 Uhr in ein Wohnhaus in der Holbeinstraße eingebrochen. Die Täter nutzten laut Pressemitteilung der Polizei eine kurze Abwesenheit der Bewohnerin und brachen ein Fenster auf.

Im Gebäude durchwühlten die Unbekannten alle Schränke und hinterließen ein Chaos. Bei der Rückkehr der Bewohnerin hatten die Einbrecher bereits das Weite gesucht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens sowie den Wert des Diebesguts kann noch nicht beziffert werden. Personen, die zur fraglichen Zeit Verdächtiges im Bereich der Holbeinstraße wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0751 / 80 30 beim Polizeirevier Ravensburg zu melden.