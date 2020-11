Unbekannte brechen in Wasserburg in Lackierbetrieb ein

Wasserburg (lz) - In der Nacht zum Sonntag sind bislang unbekannte Täter in einen Lackierbetrieb eingebrochen: Um in das Firmengebäude zu gelangen, haben sie laut Polizei ein Fenster gewaltsam geöffnet. Sämtlich Räume seien durchsucht worden, gestohlen haben die Unbekannten eine geringe Menge Bargeld sowie Lackierutensilien, heißt es im Pressebericht der Polizei. Beamte des Kriminaldauerdienstes Memmingen haben die Spuren gesichert, der Entwendungsschaden belaufe sich auf einen vierstelligen Eurobetrag.