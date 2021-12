Zwischen 5.15 Uhr und 16 Uhr brachen Unbekannte am Donnerstag in eine Wohnung in der Bischof-Fischer-Straße ein und entwendeten aus dem Schlafzimmer Bargeld im unteren vierstelligen Bereich. Der von den Dieben verursachte Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Hinweise in dieser Sache nimmt das Polizeirevier Aalen, Telefon 07361/5240 entgegen.