Unbekannte brechen in Jagdhütte ein

Unbekannte sind zwischen vergangenem Mittwoch und Freitag in eine nordöstlich von Killer gelegene Jagdhütte eingebrochen.

Die Hütte steht im Gewann Langhalde, in einem Waldgebiet oberhalb der Fischteiche. Die Täter öffneten laut Polizei zuerst gewaltsam einen Anbau der Hütte. Dort besorgten sie sich eine Astschere, mit der sie die Eingangstür zur Hütte knackten. Weil die Tür doppelt gesichert war, rissen die Einbrecher sie schließlich mit Gewalt auf. „In der Hütte suchten die Eindringlinge nach Beute. Sie steckten ein Vorhängeschloss und ein Messer ein“, teilt die Polizei mit. In der Hütte beschädigten die Täter zudem eine Leuchte. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 200 Euro. Der Wert des Diebesguts wird mit etwa 50 Euro angegeben. Die Polizei sucht Zeugen.

Hinweise werden unter der Nummer 07475/95 00 10 entgegengenommen. Die Jagdgemeinschaft hat eine Belohnung von 50 Euro für tatklärende Hinweise in Aussicht gestellt.