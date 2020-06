Aalen (an) - Zwischen Samstag, 19 und Sonntag, 10 haben sich Unbekannte Zutritt zu einem Firmengelände in der Kochertalstraße verschafft. Durch ein Fenster gelangten die Einbrecher in ein Gebäude. Dort entwendeten Sie ein Batterieladegerät aus einem Lagerraum. Bei dem Einbruch entstand Sachschaden von rund 200 Euro.

Die Polizei Aalen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07361 / 524-0.