Unbekannte brechen in Einfamilienhaus in Bad Waldsee ein

In ein Einfamilienhaus in der Augustinerstraße in Reute ist eingebrochen worden. Am Samstag sind Unbekannte dort irgendwann zwischen 19.15 Uhr und 20.08 Uhr dort eingestiegen.

Sie haben sich laut Polizeibericht gewaltsam Zugang über die Terrassentür verschafft. Danach wurden sämtliche Räume im Erd- und Dachgeschoss des Hauses durchwühlt. Dabei haben die Einbrecher diverse Schmuckstücke gestohlen. Außerdem wurde Bargeld entwendet – nach derzeitigem Stand allerdings lediglich 30 Euro.

Nun sucht die Polizei nach Zeugen, die am Samstagabend etwas mitbekommen haben und Hinweise zu dem oder den Tätern geben können. Wer etwas beobachtet kann, kann sich mit dem Polizeirevier Weingarten, Telefon 0751/803-6666 melden.