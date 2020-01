Unbekannte brechen in Einfamilienhaus ein

Aalen-Wasseralfingen (an) - Im Zeitraum von Freitagvormittag, gegen 09:00 Uhr, bis Freitagabend, gegen 19:00 Uhr, sind Unbekannte über das Untergeschoss in ein Einfamilienhaus in der Philipp-Funk-Straße eingebrochen. Dort durchsuchten sie alle Räume, öffneten Schränke und Schubladen. Der angerichtete Schaden beläuft sich auf einige hundert Euro.

Entwendet wurden Wertgegenstände in Höhe von etwa tausend Euro.