Unbekannte brechen in Biberacher Firma ein

Biberach (sz) - Unbekannte sind in der Nacht zum Freitag in ein Firmengebäude in der Biberacher Jarekstraße eingestiegen. Dort hebelten sie ein Fenster auf und gelangten so ins Innere.

Hier durchwühlten sie mehrere Büros. Sie fanden einen Tresor und eine Kasse. Die nahmen die Unbekannten an sich und flüchteten unerkannt. Spezialisten der Polizei sicherten die Spuren. Das Polizeirevier Biberach, Telefonnummer07351/447-0, hat die Ermittlungen aufgenommen.