Unbekannte brechen Geldautomaten auf

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht auf Montag einen Geldausgabeautomaten in einer Bankfiliale in der Dorfstraße in Herdwangen-Schönach geknackt. Wie die Polizei mitteilt, betraten die Täter zunächst den Vorraum der Bank und zerschlugen mehrere Überwachungskameras und eine Lampe. Mit massiver Gewalt und unter Einsatz von geeignetem Werkzeug öffneten die Unbekannten den Automaten und entnahmen das Bargeld. An dem Ausgabeautomaten entstand hierbei Sachschaden von rund 30000 Euro, an den Kameras und der Lampe ein solcher in Höhe von etwa 10000 Euro. Personen, welche im Bereich der Bank verdächtige Personen sowohl am Vortag als auch in der Tatnacht beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern oder deren Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Friedrichshafen unter Telefon 07541/7010 zu melden.