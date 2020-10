Laupheim (sz) - Nach Farbschmierereien von Samstag auf Sonntag sucht die Polizei in Laupheim Zeugen.

Bislang Unbekannte besprühten die Wände zweier Schulen in der Rabenstraße mit blauen Schriftzügen. Dieselben Schmierereien wurden an Parkautomaten und Hauswänden in der Rabenstraße und der Mittelstraße festgestellt.

Zeugen werden gebeten, mit der Polizei in Laupheim unter Telefon 07392/963 00 Kontakt aufzunehmen.