Achberg (sz) - In der Zeit zwischen dem 27. April und 2. Mai haben Unbekannte in der Wangener Straße im Achberger Ortsteil Esseratsweiler drei Wahlplakate der Freien Wähler abgerissen, den Wahlslogan durchgestrichen und stattdessen zur Wahl der AfD aufgefordert. Wer Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich an das Polizeirevier Wangen, Telefon 07522 / 9840, zu wenden.