Unbekannte beschädigen Auto

Dem Eigentümer eines weißes Mercedes Benz ist am Mittwochnachmittag beim Reinigen seines Autos aufgefallen, dass seine Windschutzscheibe mutwillig zerkratzt worden ist. Des Weiteren sah er einen etwa 30 Zentimeter langen Kratzer an der hinteren rechten Türe. Das Auto stand im Zeitraum von Sonntag, 4., bis Mittwoch, 7. Februar, in der Wahlentalstraße im Albstädter Teilort Tailfingen. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Albstadt-Tailfingen (07432/984 31 40) entgegen.