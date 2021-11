Unachtsamkeit beim Abbiegen führt zu Unfall in Leupolz

Rund 10 000 Euro Sachschaden ist bei einem Verkehrsunfall am Montag gegen 11 Uhr in der Kißlegger Straße in Leupolz entstanden.

Ein 56-jähriger Volvo-Fahrer übersah laut Polizeibericht beim Einbiegen aus der Oberweiler Straße einen bevorrechtigten 44-Jährigen mit dessen Mercedes. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurde niemand verletzt. Da beide Wagen durch die Kollision nicht mehr fahrbereit waren, kümmerte sich der Abschleppdienst um die Pkw.