Unabhänging von EM-Ausgang: England will Southgate binden

Unabhängig von einer möglichen Niederlage im EM-Achtelfinale gegen Deutschland möchte Englands Fußballverband gern den Vertrag von Nationalcoach Gareth Southgate verlängern.

„Wir finden ihn großartig, auf und neben dem Platz. Wir wollen, dass er weitermacht. Er macht einen tollen Job. Unabhängig von Dienstag“, sagte FA-Boss Mark Bullingham im englischen EM-Basislager in Burton upon Trent.

England und Deutschland treffen am Dienstag (18.00 Uhr/ARD und Magenta TV) im Wembley-Stadion aufeinander. Southgates aktueller Vertrag läuft nach der Weltmeisterschaft 2022 in Katar aus. Bullingham rechnet im Anschluss an die EM in diesem Sommer mit „formalen Gesprächen“ mit Southgate über eine Ausdehnung des Kontrakts. „Unsere Unterstützung ist unerschütterlich. Wir stehen zu 100 Prozent hinter Gareth“, sagte Bullingham.

© dpa-infocom, dpa:210626-99-151098/2

Englands Kader

Englands Spielplan

Englands Gruppe bei der EM

Spielplan der EM 2021

FIFA-Weltrangliste

Statistiken zu Englands Nationalteam

Statistiken zu Englands EM-Historie