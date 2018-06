UN-Kommission: Keine Beweise für Chemiewaffen-Einsatz in Syrien

Genf (dpa) - Die unabhängige Syrien-Kommission der Vereinten Nationen hat Aussagen der UN-Expertin Carla del Ponte über einen Chemiewaffeneinsatz durch Rebellen in Syrien relativiert. Es gebe keine beweiskräftigen Ermittlungsergebnisse für einen Chemiewaffeneinsatz in Syrien durch irgendeine der an dem Konflikt beteiligten Parteien, erklärte die Kommission. Die Erklärung kommt einem Dementi zu Medien-Äußerungen Del Pontes nahe. Sie hatte in einem Fernsehinterview erklärt: Nach von den Experten gesammelten Aussagen, hätten die Rebellen Chemiewaffen eingesetzt.