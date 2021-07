Umweltprofis von morgen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

„Junge Menschen haben ein berechtigtes Interesse daran, dass wir unsere Wirtschaft auf Nachhaltigkeit umstellen. Bei den Umweltprofis können sie ihre Ideen praktisch umsetzen und lernen nebenbei wichtige Fähigkeiten für ihre berufliche Zukunft“, so Dr. Andre Baumann, Staatssekretär im Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft von Baden-Württemberg in seinem Grußwort.

Baumann zeigte sich begeistert vom Engagement der Schüler:innen und überreichte symbolisch die Urkunden. Die Urkunden stehen für die Profilierung der Schüler:innen im Bereich Nachhaltigkeit und stärken diese Ausrichtung für kommende Tätigkeiten.

Im Schuljahr 2020/2021 setzten 22 Juniorenfirmen an fünf Schulen mit insgesamt 89 Schüler:innen Projekte in der Wirtschaft mit Nachhaltigkeitsbezug um. Die Ideen waren dabei so vielfältig wie die Partner aus der Praxis:

In Ravensburg arbeitete die Juniorenfirma ARThouse mit dem Kunstmuseum zusammen und baute individuelle Nistkästen aus recycelten Baustoffen. Sie wurden mit Bildern aus der Selinka-Sammlung des Museums verziert, um eine Brücke zwischen Artenschutz und Kunst zu schlagen.

Die elobau GmbH und Co. KG, die elobau Stiftung und die Juniorenfirma Days for Future haben das Prinzip Nachhaltigkeit in den Alltag von Jugendlichen getragen. Für das Projekt etablierten die Schüler:innen den Instagram-Account _days4future_ und bespielten ihn mit der Reihe „Wusstest du schon“ oder informierten jeden Samstag rund um das Thema Bio. Außerdem entwickelten sie das Konzept für den Projekttag „Tour de Nachhaltigkeit“ – eine interaktive Fahrradtour durch die Region.

„Wir freuen uns, dass die Umweltprofis auch in Zeiten von Corona so viel Tatendrang an den Tag legen. Nachhaltiges Wirtschaften spielt für die junge Generation eine wichtige Rolle“, sagte Dr. Katharina Reuter vom Projektträger Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft e.V. in ihrer Begrüßung. Die Juniorenfirma Energetics vom Technischen Gymnasium Ravensburg setzte mit ihrem Kooperationsunternehmen der Energieagentur Ravensburg eine Photovoltaikinstallation an der Schule um. Andere befassten sich mit der Gründung eines Modelabels und entwarfen als erstes nachhaltiges Produkt ein T-Shirt. Auch das Thema grüner Wasserstoff als Energie der Zukunft wurde in einem Projekt thematisiert und gemeinsam mit Kreaktiv e.V. ging es um nachhaltige Unternehmensberatung.