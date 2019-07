Umweltministerin zeichnet Handtmann-Azubis aus

Achim Harder, Edin Havic und Tobias Tremp, Auszubildende der Firma Handtmann, haben in ihrem Unternehmen ein Projekt für mehr Energie- und Ressourceneffizienz verwirklicht. Für ihren Einsatz und ihre Ideen sind sie von Bundesumweltministerin Svenja Schulz und IHK-Präsident Eric Schweitzer ausgezeichnet worden.

Im Rahmen des IHK-Projekts Energie-Scout besuchten die Drei Workshops der IHK Ulm und der Robert-Bosch-Schule Ulm. Im Anschluss machten sie sich auf die Suche nach Energieverschwendung im eigenen Unternehmen. Unter dem Titel „Wirtschaftliche Energieeinsparung durch die Automatisierung der Warmhalteöfen“ führten sie ein Projekt durch, das im Unternehmen zu enormen Energie- und Kosteneinsparungen führe, teilt die IHK mit.

„Wir sind froh am Energie-Scout Projekt der IHK Ulm teilgenommenzu haben. In Bezug auf Energie- und Ressourcenthemen gehen unsere Auszubildenden nun sensibilisierter durch die Unternehmensgruppe und reflektieren auch ihr privates Umfeld auf Einsparpotentiale. Die Bestenehrung in Berlin war ein grandioser Abschluss dieses Projekts“, so Ausbildungsleiter Patrick Schirmer.