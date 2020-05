Umstrukturierung der Polizeihochschule läuft nach Plan

Die Umstrukturierungen der Polizeihochschule sind in vollem Gange. Bis zum Beginn des Wintersemesters sollen die Erweiterungen abgeschlossen sein.

Bei einem Rundgang über das Gelände der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg in Villingen-Schwenningen ist deutlich zu sehen, dass die Erweiterung des Campus immer mehr Gestalt annimmt. Der Neubau gehe „rasant voran“, sagt Martin Schatz, der Präsident der Hochschule für Polizei (HfPol).

Aufgrund der aktuellen Situation der Corona-Pandemie seien die Arbeiten zwar ein paar Wochen hintendran, was laut Schatz aber noch nicht weiter tragisch sei. Auf der Baustelle habe es wohl den ein oder anderen Corona-Verdachtsfall gegeben, jedoch habe sich keiner dieser Fälle offiziell bestätigt. Außerdem habe es aufgrund der aktuellen Situation Verzögerungen mit Baumaterialien aus dem Ausland gegeben, gibt Schatz preis. Trotz allem seien die Arbeiten jedoch noch immer im geplanten Zeitfenster.

Ursprünglich waren die Umbauten während dem laufenden Studienbetrieb vorgesehen. Aktuell befinden sich täglich aber nur etwa 30 bis 40 Studenten auf dem Campus, weshalb die Umstrukturierungen fast ungestört vonstatten gehen können. Bis zum Beginn des Wintersemesters im Oktober soll wieder teilweise Präsenzbetrieb an der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg stattfinden können, und auch der Neubau soll dann in Betrieb gehen.

Zu den Neubauten gehört ein zweigeschossiger Anbau an dem Gebäude „S“, in dem unter anderem eine neue Raumschießanlage entstehen wird. Die neue Schießhalle wird etwa doppelt so groß sein wie die alte Anlage, in der jährlich etwa 130 000 bis 160 000 Schüsse von den angehenden Polizisten abgefeuert werden. Für das Einsatztraining der Polizeistudenten wird außerdem ein Übungstreppenhaus an dem Gebäude installiert. Die in den letzten Jahren kaum noch genutzten Tennisplätze auf dem Campus sind ebenfalls verschwunden. Hier lässt sich bereits ein mehrstöckiges Büro- und Seminargebäude erkennen.

Trotz der laufenden Ausbauarbeiten in den Räumlichkeiten der Mensa, sei die Einrichtung „eine der wenigen Hochschulen, welche in Zeiten von Corona ihren Mensabetrieb aufrecht erhalten kann“, verkündet Prorektorin Judith Hauer. Der neue Ausbau von etwa 130 Quadratmetern soll demnächst, unter Berücksichtigung der Corona-Maßnahmen in Betrieb genommen werden.

Die Hochschule ist nach Aussagen des Präsidenten Martin Schatz in regelmäßigem Austausch mit dem Landesbetrieb Vermögen und Bau Konstanz, der die Erweiterungsbauten betreut. Nach aktuellem Stand könne auch der Finanzplan, in dem 28 Millionen Euro vom Land Baden-Württemberg für das Projekt vorgesehen sind, eingehalten werden, erläuterte Martin Schatz bei einem Rundgang.