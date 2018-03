Umleitung auf Lindauer Insel wird nochmal umgeleitet

Lindau - Die Stadt hat einen neuen Weg für die Autos eingerichtet, die von der Hinteren Insel und aus dem Bereich des Bahnhofs abfahren. Denn die Bauarbeiten an der Einmündung Zwanziger Straße / Zeppelinstraße dauern noch mindestens bis Ende April. Weil zugleich die Saison beginnt und auf der Promenade zunehmend Besucher unterwegs sind, richtet die Stadt eine neue Umleitung durch die Ludwigstraße ein.

Bereits ab diesem Freitag, 23. März, wird die Stadt den Autoverkehr von der Insel stadtauswärts nicht mehr über den Seehafen, sondern durch die Ludwigstraße leiten. Das schreibt die Stadt in einer Pressemitteilung. Allerdings sind die Gassen in der Altstadt zu eng für große Busse und vor allem für die Gelenkbusse, die noch bis einschließlich Sonntag als Ersatzverkehr für die gesperrte Bahnlinie zwischen Lindau und Friedrichshafen fahren. Deshalb will die Stadt zusätzlich mittels einer Ampel ein Abfahren solch großer Lastwagen durch die Baustelle in die Zwanziger Straße ermöglichen.

Dreierampel regelt den Verkehr für Busse

Für Busse, die länger sind als zehn Meter, soll eine sogenannte Dreierampel im Bereich des neuen Kreisverkehres (Zwanziger Straße / Thierschstraße / Zeppelinstraße) den Verkehr regeln. Die Stadtverwaltung weist ausdrücklich darauf hin, dass die Ampel an der Zeppelinstraße nur Fahrzeugen mit einer Länge von mehr als zehn Metern dient, Autos müssen über die Ludwigstraße stadtauswärts fahren. Auch der Weg über Schrannenplatz und Grub, der sich derzeit zum Schleichweg entwickelt, ist demnach nur am Freitagabend erlaubt.

Die erste Ampel wird auf der Zwanziger Straße auf Höhe der Einfahrt „Auf der Mauer“ platziert, die zweite in der Zeppelinstraße auf Höhe des Eingangs zum Rewe-Markt, die dritte Ampel wird auf der Westseite der Thierschbrücke dort installiert, wo die bisherige Ampel auch stand.

Die Baustelle dauert laut Pressemitteilung noch mindestens bis Ende April, vielleicht sogar bis Anfang Mai. Das hängt vom Wetter ab. Die Stadt verspricht aber, dass die Verantwortlichen bemüht seien, die Bauarbeiten zu beschleunigen. Die Fahrbahndecke wird erst nach Fertigstellung der Brückenbauarbeiten eingebaut. Befahrbar wird die Thierschbrücke erst im Frühjahr 2019.

Lindau (lz) - Behinderungen gibt es ab Montag auch rund um die Baustelle Langenweg. Weil Arbeiter die Fahrbahndecke herstellen und markieren, sind Langenweg und Kolpingstraße zwischen Aeschacher Markt und Bleichekreuzung komplett gesperrt.

Weil die Umleitung an den Schulen vorbei erfolgen muss, haben die Verantwortlichen die Sperre bewusst in die Ferienzeit gelegt. Die Arbeiter richten nicht nur die neue Straße her, sondern erneuern gleich auch den Belag auf dem bestehenden Langenweg bis zum Doppelkreisel in Aeschach. Möglich sind die Arbeiten allerdings nur, wenn es trocken bleibt. Die Sperre ist von Montag, 26. März, bis Mittwoch oder Donnerstag, 4. oder 5. April, geplant. Der Verkehr zwischen Aeschach und dem Berliner Platz muss in der Zeit in beiden Richtungen durch Ludwig-Kick-Straße, Reutiner Straße und Kemptener Straße laufen. Die Umleitungen sind laut Stadt ausgeschildert.

Verspätungen beim Stadtbus einplanen

Betroffen ist auch der Stadtbus, der ab Montag, 26. März, Umleitungen fahren wird. Fahrgäste müssen mit Verspätungen rechnen. Bei der Linie 4 entfallen die Haltestellen Lärche und Musikschule, dafür gibt es Ersatzhaltestellen auf Höhe Wackerstuben. Die Busse müssen hinter dem ZUP wenden und fahren deshalb durch Am Rehberg, Rainhausgasse, Achstraße, Reutiner Straße und Ludwig-Kick-Straße. Dort fahren auch die Linien 1 und 2 zwischen ZUP und Insel sowie die Linien 3, 3k und 3s zwischen ZUP und Zech. Die Haltestellen am Langenweg entfallen ersatzlos. Fußgänger und Radfahrer können den Baustellenbereich passieren. Radfahrer dürfen den Gehweg benutzen.

Umleitung wegen Vernissage

Für die Vernissage zur August-Macke-Ausstellung an diesem Freitag, 23. März, sind auch heuer ab 18.30 Uhr die Fischergasse auf Höhe des Theater und die Linggstraße vollständig gesperrt. Die Abfahrt vom Brettermarkt und Reichsplatz erfolgt über den Seehafen. Die Umleitung an der Baumaßnahme Zeppelinstraße / Zwanzigerstraße erfolgt über Schrannenplatz und Paradiesplatz. Anwohner der Fischergasse können über den Altstadtschulhof in die Fischergasse einfahren. Der Stadtbus fährt von 18.45 Uhr bis zur letzten Fahrt nur bis zum Bahnhof und zurück über die Zwanziger Straße. (lz)