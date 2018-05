Umgehung Ebnat: 2018 kein Baubeginn

Mit allergrößter Wahrscheinlichkeit wird in diesem Jahr nicht mehr mit der Nordumgehung Ebnat begonnen. Das war eigentlich so vorgesehen und deshalb erkundigte sich Manfred Traub (CDU) in der Gemeinderatssitzung, wie es denn nun aussehe und wann es losgehe. Wie Bürgermeister Wolfgang Steidle erklärte, wurde mit der Ausführungsplanung noch nicht begonnen und noch keine Baugrunduntersuchung eingeleitet. Man habe kürzlich beim Regierungspräsidium angefragt. OB Thilo Rentschler bemerkte, gerade würden alle Kräfte in den Ausbau der B 29 gesteckt, die bis zur Eröffnung der Remstal Gartenschau fertig sein soll und die Tiefbau-Unternehmen wären „bis über beide Ohren beschäftigt.“ Man werde sich weiter mit dem Regierungspräsidium in Verbindung setzen. Eine Möglichkeit nannte Rentschler: Man könne die Baugrunduntersuchung vorziehen, dann würde die Stadt in Vorkasse gehen. Das müsste dann der Gemeinderat entscheiden.