Umfrage: Süßes geht an Weihnachten, den Christbaum bunt schmücken aber nicht

Seit Ende Oktober sind die Aalener Nachrichten/ Ipf- und Jagst-Zeitung beim Social-Media-Kanal Instagram vertreten. Mit diesem hat die Redaktion noch mehr die Möglichkeit, mit den Lesern und Usern in direkten Kontakt zu treten. Eine schöne Möglichkeit sind beispielsweise Umfragen – und hier hat die Redaktion seit Ende November einige rund um das Thema Weihnachten gemacht.

Die Ergebnisse sind natürlich nicht repräsentativ, dafür ist die Anzahl der Teilnehmer (noch) zu gering, doch jede Umfrage gibt doch eine gewisse Richtung vor, wenngleich diese Art der Umfragen natürlich mit einem großen Schmunzeln zu betrachten sind. Und das ist auch gut so, nachrichtliche Dinge gibt es aktuell schließlich zur Genüge.

Die deutlichste Tendenz gab es auf die Frage, ob eher auf klassischen Weihnachtsschmuck gesetzt wird oder vielleicht doch die bunt-verrückte Alternative gemocht wird. Satte 94 Prozent entschieden sich hier für die klassische Variante.

58 Prozent ist das Wurscht

Lebkuchen, gebrannte Mandeln, Schoko-Weihnachtsmänner. Die Weihnachtszeit hat einige Kalorienfallen zu bieten – natürlich wollte die Redaktion wissen, ob schon die ersten Ängste, ob zu vieler Kilos entstanden sind. Hier ist das Ergebnis deutlich knapper ausgefallen. 58 Prozent klickten auf „des is mir wurscht“.

Jetzt ist die Corona-Zeit, die bereits fast zwei Jahre die Welt in Atem hält eine, die wohl jeden Menschen belastet. In der Wirtschaft gibt es einige Branchen, die es besonders hart trifft, wie etwa den Einzelhandel. Deswegen hat die Redaktion gefragt, ob die User denn eher den Einzelhandel unterstützen oder doch eher online ihre Geschenke bestellen.

Knapp 700 Follower in zwei Monaten

Tatsächlich kam hier ein – gefühlt ehrliches – Ergebnis zustande. 61 Prozent klickten auf „Online, geht schneller“, die Minderheit entschied sich für „Einzelhandel supporten“.

Derlei Umfragen machen auch den Mitarbeitern in der Redaktion Spaß. Zum einen ist es interessant, was die Leute antworten, andererseits macht das Erstellen der Storys, mit allerlei witzigen Tools, eine Menge Freude. In knapp zwei Monaten seines Bestehens hat der Kanal mittlerweile knapp 700 Follower, also User/Leser, die regelmäßig die Nachrichten auf ihrem PC oder dem Mobilgerät von „schwaebische.de_ostalb“ nachlesen.

So sieht es zum Beispiel bei uns aus: