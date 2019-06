Umfrage: „Ich verzichte auf Plastiktüten“

„Einfach kein Plastik kaufen“, sagt Franz Lang (Fotos: Katharina Höcker). Der 77-jährige Bad Waldseer findet, dass Plastikverzicht im Kleinen beginnt. „Einkaufsnetze sind sehr praktisch um Obst und Gemüse zu transportieren. Endlich sind Gurken nicht mehr in Plastik verpackt, das war absoluter Irrsinn.“

Iris Northe bringt zum Einkaufen immer eine Tasche mit. Obst und Gemüse kauft die 65-Jährige gerne unverpackt. „Außerdem greife ich lieber zu Glas- als zu Plastikflaschen, außer ich bin unterwegs.“ In ihrer Heimatsatdt Heilbronn solle demnächst ein Unverpackt-Laden eröffnen. „Wenn das Preis-Leistungsverhältnis stimmt, könnte ich mir vorstellen dort einzukaufen.“

„Meinen Kaffee mache ich mir lieber selbst, anstatt einen Coffee to go zu holen“, sagt Andrea Blind. Die 54-Jährige kauft ihr Obst und Gemüse ohne Verpackung. „Leider ist das in Plastik verpackte oft günstiger“, bedauert sie. „Letztens habe ich bereits geschälten Spargel gesehen, der in Plastik eingeschweißt war – da schäle ich lieber selbst.“

Marcel Huber hat für den Familien-Einkauf immer eine Tasche dabei und kauft Obst und Gemüse vorzugsweise ohne Plastik auf dem Markt. „Generell meide ich eingeschweißtes oder eingepacktes Obst“, sagt der 40-jährige Bad Waldseer. „Ich kaufe es lieber genau so, wie es gewachsen ist.“

„Ich verzichte auf Plastiktüten, sondern lege meine Einkäufe unten in den Kinderwagen“, erzählt Birgit Huber. Die Bad Waldseerin besorgt ihre Lebensmittel nicht immer im Supermarkt. „Meine Eltern haben einen Garten, dort holen wir uns dann Obst und Gemüse aus eigenem Anbau“, erzählt die 37-Jährige.