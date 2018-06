Umfrage: Für fast jede zweite Mutter bedeutet ihr Kind auch Stress

Hamburg (dpa) - Für fast jede zweite Mutter in Deutschland ist ihr Kind einer Umfrage zufolge ein Stress-Faktor. Vor allem die Mehrfachbelastung durch Erziehung, Haushalt oder Beruf empfinden 75 Prozent der Frauen als auslaugend. Das teilte die DAK-Gesundheit in Hamburg mit. Für Mütter in Vollzeitbeschäftigung ist die Vereinbarkeit von Job und Familie mit 90 Prozent demnach besonders anstrengend. Kurz vor dem Muttertag am 12. Mai hatte die Kasse die repräsentative Forsa-Umfrage unter 1003 Frauen mit mindestens einem minderjährigen Kind in Auftrag gegeben.