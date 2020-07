Umfassender Service rund ums Auto

Seit mehr als 33 Jahren ist das ,.Auto-Service-Zentrum Reichle" eine der ersten Adressen in Ehingen und der Region, wenn es um kompetenten und zuverlässigen Service rund ums Auto geht. Mit Hans-Peter und Julian Reichle stehen den Kunden zwei versierte und erfahrene Kfz-Meister bei allen Fragen und Problemen zur Seite.

Im Jahr 1987 hat Hans-Peter Reichle am heutigen Firmensitz in der Berkacherstraße in Ehingen das ,,Auto-Service-Zentrum Reichle" gegründet und in den vergangenen Jahrzehnten gemeinsam mit seinem Sohn Julian ständig vergrößert, verbessert und technisch stets auf den neuesten Stand gebracht. Auf rund 4000 Quadratmetern Fläche und mit zehn Mitarbeitern bietet das „Auto-Service-Zentrum Reichle" heute von A, wie Auspuff, bis Z, wie Zündkerze, alles was zu einem Kfz-Rundum-Service gehört. Jeden Tag sind die Prüfer des TÜV im Haus, um AU oder Hauptuntersuchungen zu erledigen . .,Auf mindestens sechs unserer sieben Hebebühnen wird dann geprüft", sagt Julian Reichle. ,,Aber zum Prüfer kommt kein Fahrzeug, das vorher nicht von unseren Fachleuten gecheckt worden ist", Wie für alle Dienstleistungen im „Auto-Service-Zentrum Reichle" gilt auch hier, dass eine Voranmeldung nötig ist. ,,So vermeiden wir lange Wartezeiten", betont Hans-Peter Reichle. Der turnusmäßige Kundendienst für alle gängigen Automarken, samt Mobilitätsgarantie, gehört genauso zum umfangreichen Angebot wie die Unfallinstandsetzung. ,,Dabei übernehmen wir die komplette Abwicklung von der Abholung des Autos am Unfallort über Gutachten, Abrechnung mit Versicherungen, Vermessung des Fahrzeugs und Blecharbeiten. Eben bis das reparierte Auto wieder in der heimischen Garage steht", erklärt Julian Reichle. ,,Und wir stellen natürlich ein Ersatzfahrzeug". Ein Ersatzfahrzeug erhalten die Kunde auch, wenn Glas am Fahrzeug repariert oder eine Autoscheibe ersetzt werden muss. Reifen sind ein weiteres wichtiges Thema im „Auto-Service-Zentrum Reichle", denn im Angebot sind Reifen, Felgen und Räder aller gängigen Marken, natürlich in allen Größen, die die Kunden auch vor Ort einlagern können. Und weil das „Auto-Service-Zentrum Reichle" neben breitem Fachwissen über eine umfassende Diagnosetechnik für Fahrzeugsysteme verfügt, kann auch das Reifendruck-Kontrollsystem vor Ort gewartet oder gegebenenfalls repariert werden. ,,Der Service rund ums Auto wäre nicht komplett, wenn die Fahrzeuge nicht gewaschen werden könnten", betont Hans-Peter Reichle. Auf dem Areal des „Auto-Service-Zentrums Reichle" steht den Kunden ein Waschpark mit drei SB-Waschboxen, fünf Saugplätzen, einer Portal-Waschanlage auf Textilbasis für schonende, glänzende Wäsche und ein Mattensauggerät zur Verfügung. Der Waschpark ist montags bis samstags von 6 bis 22 Uhr geöffnet, die bargeldlose Zahlung ist möglich.

Weitere Informationen zum ,,Auto-Service-Zentrum Reichle" sind im Internet zu finden unter www.reichle-kfz.de.