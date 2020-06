Um 30 000 Euro geprellt: Betrüger bringen Seniorin um ihre Wertsachen

Schwäbisch Gmünd (an) - Am Dienstag haben Unbekannte bei zahlreichen Gmündern angerufen und sich als falsche Polizisten ausgegeben.

Auch eine 80 Jahre alte Frau erhielt einen solchen Anruf und fiel letztlich aufgrund ihrer Gutgläubigkeit auf die Betrugsmasche herein. Der Betrüger gab sich am Telefon wie üblich als Polizist aus, mit dem Hinweis, dass in der Nachbarschaft eingebrochen worden sei. Die Frau müsse nun ihr Bargeld sowie Wertsachen in Sicherheit bringen, da auch ihre Wohnung im Visier der Einbrecher wäre. Die Seniorin folgte schließlich den Anweisungen und hinterlegte am Dienstagnachmittag vereinbarungsgemäß in der Rektor-Klaus-Straße Schmuck, Bargeld und weitere Wertsachen, deren Wert sich auf 25 bis 30 000 Euro beläuft. Die Betrüger holten die Wertsachen wurden von den Betrügern zwischen 16 Uhr und 18 Uhr ab.

Die Polizei rät, sich am Telefon nicht unter Druck setzen zu lassen und keine Details zu finanziellen Verhältnissen preis zu geben. Auch solle man keine Unbekannten in die Wohnung lassen und sich von angeblichen Amtspersonen den Dienstausweis zeigen lassen. Hilfreich sei auch ein Anruf bei der entsprechenden Behörde, rät die Polizei weiter. Hier solle man sich die Telefonnummer selbst heraussuchen und den Besucher vor der abgesperrten Tür warten lassen.