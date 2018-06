Ultraleichtfliegerclub begrüßt Gäste aus der Region

Zum dritten Mal in Folge hat der Deutsche Ultraleichtfliegerclub (Dulfc) in Sauldorf-Boll zu einem Treffen eingeladen. Der am Rudi-Rebholz-Sonderlandeplatz für Ultraleichtflugzeuge beheimatete Verein konnte auch Gäste aus Sulz, Mosbach, Mengen und Blumberg begrüßen. Die Besucher konnten unterschiedlichste Typen von Ultraleichtflugzeugen beobachten. Auch das Flugunglück vom 3. August diesen Jahres war Thema. Ein 57-jähriger Schweizer war auf dem Ultraleichtflughafen in Sauldorf-Boll abgestürzt und starb infolge seiner Verletzungen. Der Verein hängte beim Treffen in Andenken an das Unglück die Fahne auf Halbmast. (bs)