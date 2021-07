Ulrich Ruckh neu im Vorstand der VHS

Die Volkshochschule (VHS) Laichingen-Blaubeuren-Schelklingen ist als Verein organisiert und hat in ihrer Mitgliederversammlung den Schelklinger Bürgermeister Ulrich Ruckh zum neuen stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Er folgt in diesem Amt Bürgermeister Klaus Kaufmann aus Laichingen nach, der wegen einer besseren Einbindung des gesamten Verbreitungsgebietes der Volkshochschule nicht mehr kandidierte. Das schreibt der Verein in einer Mitteilung.

Heidi Seiffert aus Blaubeuren stellte sich nach 38 Jahren Mitarbeit im Ausschuss ebenfalls nicht mehr zur Wahl und wurde mit großem Dank für überragende Verdienste um die VHS mit einem Geschenk vom Vorsitzenden Uli Rößler verabschiedet. Rößler sagte: „Heidi Seiffert war Frau der ersten Stunde nach dem Zusammenschluss zur damaligen VHS Laichingen-Blaubeuren im Jahr 1984 und aufmerksame und sachkundige Beraterin des Vereins in finanziellen und buchhalterischen Dingen, engagierte sich als Schriftführerin, gab lange Jahre als Kursleiterin Seminare in Buchhaltung und Rechnungswesen und besuchte selbst als Teilnehmerin ungezählte Kurse und Veranstaltungen.“

Neben den üblichen Vereinsregularien mit den Ausführungen der Leiterin Ilse Fischer-Giovante, die über das vergangene Semester mit den einschneidenden Pandemie-Einschränkungen berichtete, die die Arbeit der VHS fast zum Erliegen gebracht hatten, und dennoch mit einem Mehr an Arbeit verbunden waren, standen weitere Wahlen auf dem Programm, welche die Amtsinhaber jeweils einstimmig bestätigten.

Das sind die weiteren Personalien

Vorsitzender bleibt Uli Rößler, zu weiteren Ausschussmitgliedern wurden Edith Grabner und Thorsten Mangold aus Laichingen, Gerda Eisinger, Iris Hannuschka und Reiner Striebel aus Blaubeuren, Jürgen Haas, Martin Morgen und Edgar Sobkowiak aus Schelklingen sowie Bürgermeister Bernd Mangold aus Berghülen wiedergewählt. Kraft Satzung haben zudem die Bürgermeister und je ein Gemeinderatsmitglied der Sitzgemeinden einen Platz im Ausschuss. Derzeit sind dies der Laichinger Bürgermeister Klaus Kaufmann und Esther Eiben aus Laichingen, der Blaubeurer Bürgermeister Jörg Seibold und Jörg Federle aus Blaubeuren sowie der Schelklinger Schultes Ulrich Ruckh und Werner Meixner aus dieser Gemeinde.

Zum Abschluss berichtete Uli Rößler über den mit der Gemeinde Westerheim vollzogenen Vertrag über die Eingliederung des Westerheimer Volksbildungswerkes in die VHS. Die Gemeinde Westerheim wird ab Jahresanfang 2022 Mitgliedsgemeinde der VHS