Ulrich Kohler ist neuer Leiter im Haus St. Johann in Tettnang

Das Haus der Pflege St. Johann der Stiftung Liebenau in Tettnang hat eine neue Leitung. Auf Stefan Löffler folgt nun Ulrich Kohler (Foto: Stifung Liebenau). Somit hat das Haus seit 1. Dezember eine neue, erfahrene Leitungskraft, heißt es in der Pressemitteilung der Stiftung Liebenau.

Der 58-Jährige absolvierte laut Mitteilung zunächst eine Ausbildung zum Bankkaufmann und studierte im Anschluss an der Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie Freiburg. Nach ersten Erfahrungen in der Finanzbranche wechselte er in eine Privatklinik, wo er in 20 Jahren im Verwaltungsbereich wertvolle Erfahrungen sammeln konnte. Ulrich Kohler leitete zuletzt ein Seniorenzentrum mit 120 stationären Plätzen und einem Servicewohnen in Freiburg. Aus familiären Gründen kehrte er nun an den Bodensee zurück und fand im St. Johann seine neue berufliche Heimat.