Ulmer Münster feiert mit „Klangfarben“ die neue Chororgel

Ulm (sz) - Die neue Konzertreihe „Klangfarben“ im Ulmer Münster wird am Samstag, 7. Mai, um 18 Uhr im Chorraum des Münsters eröffnet. Die Reihe wurde anlässlich der Fertigstellung der neuen Chororgel im Ulmer Münster von Münsterkantor Friedemann Johannes Wieland aufgesetzt.

Unter dem Gesamttitel „O how amiable – Konzert Evensong“ greifen das „vokalensemble ulmer münster“ unter Wielands Leitung und Sören Gieseler an der neuen Chororgel die englische Tradition des Abendgebets auf und gestalten dies in konzertanter Form, heißt es in einer Ankündigung.

Es erklingen sowohl im Zusammenspiel beider Klangkörper als auch einzeln unter anderem Kompositionen von Ralph Vaughan Williams, William Byrd, Hans Leo Hassler, Charles Villiers Stanford, Felix Mendelssohn Bartholdy, Igor Strawinsky, Johannes Brahms und John Rutter.

Eintrittskarten zu diesem Abend sind ab 17.30 Uhr an der Abendkasse zu zehn Euro, ermäßigt fünf Euro, erhältlich.