Ulm (sz) - Die Ulmer Kinderbuchtage für Familien öffnen ihre Pforten von Freitag, 20. Mai, bis Sonntag, 22. Mai. Bei gutem Wetter finden sie im Freilichtforum der Glaspyramide, bei schlechtem Wetter in der Bibliothek statt.

Das Gefühl, alles wird wieder lebendiger, bunter und fröhlicher, spiegelt sich im vielfältigen Programm mit Lesungen, Frühlings-Märchen, Geschichten von Tieren, einem Kino-Programm mit Literaturverfilmungen (Kino Mephisto), Zweisprachigem Vorlesen, Zauberei, Papier Marmorieren und Vielem mehr wider, heißt es in einer Medienmitteilung.

Den Auftakt macht am Freitag um 15 Uhr die Märchenerzählerin Tine Mehls. Sie erzählt für kleine und große Zuhörerinnen und Zuhörer fröhliche Frühlingsgeschichten. Im Anschluss liest die Autorin Barbara Rose aus ihrem Buch „Geisterschule Blauzahn“, in dem magische Wesen aller Art unterrichtet werden. Auch am Samstag steht vormittags die Autorin nochmal auf dem Programm und erzählt begleitet von großen farbigen Bildern von „Herrn Krake“, der das Meer aufräumt. Am Nachmittag geht es magisch weiter mit der Autorin Ina Brandt und ihrem Abenteuerbuch rund um Flora und ihre Zaubereule Goldwing. Den Samstag beschließen wir wieder mit Märchenerzählungen.

Am Sonntag gibt es „Hokus Pokus 123 Musik und Zauberei“ und eine Mitmach-Lesung der Autorin Ellen Strobel, die nach dem Vorlesen aus ihrem Buch „Keine Angst, kleiner Wolf“ mit den kleinen Zuhörer*innen über das Schließen von Freundschaften spricht. Während dann ein Bilderbuchkino vom Hasen Hibiskus speziell für die 3-jährigen angeboten wird, können die etwas Älteren mit Aufnahmestiften aus dem Mobilen Medienlabor das Buch "Henriette Bimmelbahn" vertonen.

Und zum Abschluss der Kinderbuchtage können noch Angelruten zur Geschichte „Der kleine Wassermann“ von Otfried Preußler gebastelt werden. Ein Bastelangebot, Papier Marmorieren, Bilderbuchgeschichten, Zweisprachiges Vorlesen und Literaturverfilmungen im Kino Mephisto ergänzen das Programm.

Eine Anmeldung ist nur für das mobile Medienlabor und den Zauberer Manfred Haber notwendig. Außer dem Kinobesuch sind alle Angebote kostenfrei. Veranstalter sind Stadtbibliothek Ulm, Stadthaus Ulm, Stadtjugendring Ulm e.V., Stadt Ulm Kulturabteilung sowie die Buchhandlungen Aegis, Hugendubel, Jastram und Kerler. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Gabi Koukol, Stadtbibliothek, Tel. 0731 / 161 41 18, E-Mail: g.koukol@ulm.de oder an Andrea Kreuzpointner, Conviva Kulturmarketing im Auftrag der Stadtbibliothek Ulm, Telefon 0731 / 403 24 68, E-Mail: ak@conviva-kulturmarketing.de.